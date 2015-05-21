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رئيس النصر للكهرباء: افتتاح أول مصنع حكومى لإنتاج لمبات الليد 28 مايو

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رئيس النصر للكهرباء: افتتاح أول مصنع حكومى لإنتاج لمبات الليد 28 مايو رئيس النصر للكهرباء: افتتاح أول مصنع حكومى لإنتاج لمبات الليد 28 مايو
أكد المهندس أحمد إبراهيم يونس، رئيس شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية "نيازا"، أن الشركة تستعد لافتتاح أول مصنع حكومى لإنتاج لمبات الليد الموفرة للطاقة بمواصفات عالمية، فى إطار تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاعتماد على لمبات الليد التى أطلقها فى حملته الانتخابية.

وأضاف "يونس"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المقرر أن يتم افتتاح المصنع فى 28 مايو الجارى، وستتم دعوة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، للمشاركة فى الافتتاح، مضيفاً أنه يتمنى أن تدعم المصنع كأول مصنع حكومى فى هذا المجال لصناعة لمبات الليد بالكامل فى بدلاً من استيرادها وتجميعها.

وأوضح "يونس"، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ نصف مليون لمبة Bulb قدرات مختلفة (3،5،7، 9، 12) وات ولمبات Candle (Day light-warm (و125 ألف لمبة ليد Tube60 سم و175 ألف لمبة 120 سم شهريا).


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