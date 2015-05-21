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محافظ أسوان: كوبرى غرب كلبشة الجديد لن يحتاج إلى نزع الملكيات

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محافظ أسوان: كوبرى غرب كلبشة الجديد لن يحتاج إلى نزع الملكيات محافظ أسوان: كوبرى غرب كلبشة الجديد لن يحتاج إلى نزع الملكيات
أكد مصطفى يسرى، محافظ أسوان، أن إنشاء مشروع الكوبرى الجديد غرب كلبشة لن يكون له أى آثار جانبية على المرافق العامة أو أضرار للمواطنين، لأنه لن يحتاج إلى نزع ملكية لأى أراضٍ أو منازل، حيث سيكون موقعه ومداخله فى الجانبيين فى أراضٍ خاصة بوزارة الرى.

وأضاف محافظ أسوان أثناء لقاء مسئولى إحدى المكاتب الاستشارية لمشروع الكوبرى، أن إنشاء كوبرى بديل لخزان أسوان سيساهم فى فتح آفاق جديدة للتوسعات العمرانية والمشروعات السياحية، لافتاً إلى أن مشروع الكوبرى الجديد سيعمل أيضاً على مد العمر الافتراضى لخزان أسوان بعد تخفيف ضغط الكثافة المرورية عليه.

وتم خلال الاجتماع طرح الاستشارات الفنية والرؤى والتصور النهائى لإنشاء الكوبرى، حيث تم وضع التصميمات بما يتماشى مع تصميم خزان أسوان القديم والشكل المعمارى الأسوانى.

وأوضح المحافظ أنه جار طرح المشروع لبدء تنفيذه نهاية العام الحالى، حيث شدد المحافظ على أن لا تزيد مدة التنفيذ على عام واحد.

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مصر 365