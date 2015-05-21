حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المدن فى دمياط خلال أيام

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن حركة تنقلات موسعة لرؤساء المراكز والمدن.. وذلك فى إطار سعى المحافظة للارتقاء بالأداء المهارى والتنفيذى لمراكز المسئولية بالمحافظة وتطوير منظومة العمل الجماهيرى والخدمى ودعم التواجد والتواصل بين الجماهير، حيث أكد المحافظ أنه سيتم الانتهاء من الحركة بحلول الأسبوع القادم.

كما وجه المحافظ بإجراء الحركة فى إطار عملية تسليم وتسلم بين القيادات المعنية لمدة 3 أيام لتحديد المشروعات الجارية والمستحقات المالية وبيان كافة جوانب مسئوليات العمل فى محضر رسمى موقعاً من الطرفين المعنيين بحركة التنقلات ومعتمداً من محافظ دمياط والسكرتير العام والمساعد ومدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.