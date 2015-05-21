5 طرق لتنشيط خلايا المخ أثناء المذاكرة

أولها: عدم تجاهل الأنشطة الرياض

ثانيها: ضرورة الالتزام بعدد محدد من ساعات النوم

ثالثها: البعد عن العصبية والضغط العصبى

رابعها: انتقاء الأغذية التى تسهم فى تجديد خلايا المخ

خامسها: عمل تمرينات ذهنية لتنشيط خلايا المخ بالسودوكو

الامتحانات النهائية للشهادات العامة والجامعات والثانوية العامة على الأبواب، ونستعرض بعض الإرشادات والنصائح الضرورية لتنشيط خلايا المخ العضو الرئيسى المسئول عن الاستذكار والذاكرة وهذه النصائح هى خلاصة دراسات وأبحاث أجريت فى هذا الموضوع.ية>يقول الدكتور خالد مصيلحى، أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، إن أول هذه الإرشادات عدم تجاهل الأنشطة الرياضية فى هذه الفترة، ففى هذه الفترة يجلس الطلبة بدون حركة لفترات طويلة ويتناسون تمامًا أن المخ العضو الرئيسى المسئول عن الذاكرة يريد تدفق الدم للدورة الدموية، وهذا لن يتحقق إلا بممارسة الرياضة على الأقل نصف ساعة يوميًا حتى ولو رياضة بسيطة مثل المشى أو الجرى فى المكان لضمان وصول القدر المناسب من الدم المحمل بالأكسجين والعناصر اللازمة لتغذية المخ.>وأكد ضرورة الالتزام بعدد ساعات النوم فبعض الأبناء يقللون ساعات نومهم أيام الامتحانات وأحيانًا يمكثون يومين بدون نوم وهذا أخطر ما يمكن فكما أن المخ يحتاج إلى تمرينات رياضية فهو يحتاج أيضًا للنوم الهادئ والعميق وقد أثبتت أحدث الدراسات أن المخ الذى يأخذ حقه فى ساعات النوم بحيث لا يقل عن ست ساعات يوميًا يكون لديه القدره لحل الأسئلة التى تحتاج تركيز أو ابتكار أو تحليل ناقد.>فقد أثبتت الدراسات أن العصبية الزائدة تسبب إرهاقًا وتلفًا لمنطقة فى المخ يطلق عليها hippocampus وهى المنطقة المسئولة عن استرجاع المعلومات التى سبق استذكارها كما أنها تسهم لحد كبير فى تثبيت المعلومات الحديثة ويمكن تلافى العصبية بلعب اليوجا لمدة ربع ساعة عند الشعور بالعصبية أو تناول بعض المشروبات الدافئة المهدئة مثل الكاموميل والنعناع.> والبعد عن الأغذية التى تكون عبئًا على المخ وأجهزة الجسم جميعًا فعلينا التركيز على الأغذية التى تحتوى على أحماض دهنية غير مشبعة والمعروفة باسم الأوميجا 3 مثل التونة والأسماك وزيت الزيتون وزيت بذر الكتان والمكسرات فكل هذه الأغذية غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة التى تساهم فى تجديد خلايا الجسم وتقلل الكولسترول الضار بالجسم وعلينا البعد عن الدهون المشبعة والأغذية ذات السعرات الحرارية العالية جدًا لأنها ترهق الجسم فى هضمها وتؤثر على نشاط الجسم ولا ننسى الإكثار من الفواكه والخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلى والجرجير فالفواكه والخضراوات الورقية التى تحتوى على المعادن والفيتامينات ضرورية لتغذية المخ وتجديد نشاط خلاياه، كما أنها مضادة للأكسدة وتنقى الجسم من السموم ولو أردنا تناول مشروب ساخن فعلينا بكوب واحد من الشاى الأخضر يوميًا لفوائده الكثيرة كمضاد للأكسدة وزيادة التركيز وعلينا عدم الإكثار من المشروبات المنشطة والتى يتم الإعلان عنها على مواقع التواصل وشاشات الفضائيات لاحتوائها على مواد تزيد العصبية وتسبب التعود عليها.>فكما أن العضلات تحتاج لتمرينات زيادة كفاءتها وقوتها فالمخ أيضًا يحتاج مرة يوميًا على الأقل تمرينات ذهنية لتنشيط خلاياه وتقوية الذاكرة ويمكن ذلك من خلال كتابة بعض أبيات الشعر ولعب تنس الطاولة أو لعب السودوكو والكلمات المتقاطعة أو العزف على أى آلة موسيقية كل نشاط حسب موهبة كل شخص فأى نشاط ذهنى ينشط مهارات الابتكار والتحليل فى المخ وهى مهارات ضرورية فى حل الأسئلة التى تعتمد على الفهم فى الامتحانات.

أما عن الاستذكار وتحصيل الدروس نفسه فهو يحتاج لتخطيط وترتيب وتنظيم الوقت مسبقًا بوضع جداول محددة بأوقات محددة متضمنًا أوقات للأنشطة السابق ذكرها كما أن بعض النقاط والمواقف فى بعض المقررات التى لا يسهل حفظها فيمكن تذكرها بربطها بصور معينة أو قصة معينة أو كلمات معينة يبتكرها الطالب أثناء استذكاره لتساعده على استرجاع هذه المعلومة كما أن تجميع بعض النقاط ذات الحقائق المشتركة معًا فى صورة جداول أو أشكال توضيحية أو بيانية تسهم فى تجميع المناهج الكبيرة التى تمتلئ بالنقاط الكثيرة.

ولا ننسى أن دفء مشاعر الأسرة المصرية من أهم أسباب زيادة تركيز ونشاط خلايا المخ فقد أثبتت بعض الأبحاث فى أمريكا أن الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات أسرية قوية ولديهم أصدقاء ويمارسون كل سبل التواصل الاجتماعى يتمتعون بمقدرة فى حل المشاكل التى تحتاج مهارات ذهنية عليا أكثر من الأشخاص المنعزلين ولا يتواصلون مع أصدقائهم فلا مانع من التواصل عن طريق فيس بوك أو أى طريقة أخرى لكن فى الوقت المحدد لذلك وبدون مبالغة حتى لا يضيع وقت الاستذكار كما أثبتت الأبحاث أن الضحك والمرح وتغيير أماكن المذاكرة مثل الاستذكار فى الهواء الطلق بالنوادى يسهم لحد كبير فى زيادة التركيز والقدرة على التحصيل.