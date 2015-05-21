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7 أعراض تتعرض لها المرأة بسبب تكيس المبايض.. منها الإجهاض والشعر الزائد

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7 أعراض تتعرض لها المرأة بسبب تكيس المبايض.. منها الإجهاض والشعر الزائد 7 أعراض تتعرض لها المرأة بسبب تكيس المبايض.. منها الإجهاض والشعر الزائد
تكيس المبايض مرض ينتشر بين العديد من السيدات، ويتسبب فى تأخر الحمل، ولكن ما الأعراض التى تصيب المرأة وتدل على إصابتها بتكيس المبايض؟

حول ذلك يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن أعراض الإصابة بتكيس المبايض متفاوتة، وقد تكتشف المريضة إصابتها بالصدفة أثناء الفحص الدورى، ويتم تشخيصه بالاعتماد على صورة المبيض بالالتراساوند وهى وجود 10-12 بويضة بحجم 8-10 ملم منتشرة فى محيط المبيض.

ويقدم استشارى النساء والتوليد بعض الأعراض التى تصيب المرأة بسبب الإصابة بتكيس المبايض، وهى:
>1- كثرة الشعر فى الجسم، وذلك نتيجة للإصابة باضطرابات فى الهرمون الذكرى.
>2- زيادة ملحوظة فى الوزن، وهذا يرجع لتعرضها لاضطرابات فى مستوى الدهنيات فى الجسم.
>3- ظهور حبوب الشباب بكثرة.
>4- تصبح البشرة دهنية.
>5- قد تتعرض المرأة للارتفاع فى مستوى الضغط فى الدم.
>6- ارتفاع نسبة السكر فى الدم.
>7- التعرض للإجهاض مرات عديدة.

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مصر 365