الخارجية الأمريكية: نبحث الخيارات لدعم المعارضة السورية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس أوباما طلب من فريقه للأمن القومى، بحث كل الخيارات الممكنة التى تسمح بتحقيق أهدافنا لمساعدة المعارضة السورية وتسريع الانتقال السياسى.

وأضافت الوزارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن كل الخيارات على الطاولة فيما يتعلق بسوريا، باستثناء وجود جنود على الأرض فى سوريا، وفقا لما حدده الرئيس أوباما والوزير كيرى.

وأشارت إلى أنها تشارك المعارضة مخاوف عميقة إزاء الوضع الراهن على الأرض فى سوريا، وخاصة فى ضوء الاشتباكات فى ضواحى حلب والاستعدادات لحصار المدينة.

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