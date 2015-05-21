اليوم.. دورة تدريبية لتجفيف خضراوات الوادى الجديد بالتعاون مع "اليونيدو"

قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد إن المديرية بالتنسيق مع "اليونيدو" منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ستعقد اليوم الخميس دورة تدريبية متخصصة لشباب الخريجين على تجفيف المنتجات الزراعية بالمحافظة، وخاصة محصول الطماطم والتى تستمر لمدة 3 أيام بقاعة التدريب بمقر الإرشاد الزراعى بديوان المديرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف عبد الوهابى تصريح خاص لليوم السابع أن الدورة يحاضر فيها متخصصون فى مجالات التجفيف للمنتجات الزراعية للمهتمين بهذا التخصص الاقتصادى من شباب الخريجيين من كليات الزراعة والمهندسين الزراعين والمشرفين والمستفيدين من مشروع التنمية الاقتصادية الذى تدعمه وزارة الزراعة بما يعزز فرصهم فى اكتساب مهارات جديدة فى مجال حفظ وتجفيف المتجات الزراعية وخاصة محصول الطماطم.