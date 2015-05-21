اليوم.. دورة تدريبية لتجفيف خضراوات الوادى الجديد بالتعاون مع "اليونيدو"

قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد إن المديرية بالتنسيق مع "اليونيدو" منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ستعقد اليوم الخميس دورة تدريبية متخصصة لشباب الخريجين على تجفيف المنتجات الزراعية بالمحافظة، وخاصة محصول الطماطم والتى تستمر لمدة 3 أيام بقاعة التدريب بمقر الإرشاد الزراعى بديوان المديرية.

وأضاف عبد الوهابى تصريح خاص لليوم السابع أن الدورة يحاضر فيها متخصصون فى مجالات التجفيف للمنتجات الزراعية للمهتمين بهذا التخصص الاقتصادى من شباب الخريجيين من كليات الزراعة والمهندسين الزراعين والمشرفين والمستفيدين من مشروع التنمية الاقتصادية الذى تدعمه وزارة الزراعة بما يعزز فرصهم فى اكتساب مهارات جديدة فى مجال حفظ وتجفيف المتجات الزراعية وخاصة محصول الطماطم.