حاسس باكتئاب.. متاكلش مخبوزات ومعجنات

من منا لم يمر بحالة من الشعور بالاكتئاب والكآبة، فالحالة النفسية والأحداث اليومية تتحكم فى مزاج الشخص بشكل كبير، إضافة لبعض الأمراض التى تتحكم فى طبيعة الشعور بالاكتئاب من عدمه، ولا يعلم الكثيرون أن بعض الأطعمة تساعد على الشعور بالسعادة، وأخرى تؤدى للشعور بالكآبة وتساعد الشخص على الدخول فى حالة من الحزن.

الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، يؤكد على أن الشعور بالمزاج السيئ له الكثير من الأسباب المرضية والعضوية والنفسية، إلا أن الكثير من العادات الغذائية على عكس المعتقد تعمق من الشعور بالحزن، أو السعادة.

وهنا ينصح منيسى بضرورة التخلى عن تناول الطعام الذى يحتوى على الدقيق الأبيض، كالمعجنات الجاهزة أو المخبوزة بالمنزل، فالمخبوزات تزيد من الشعور بالامتلاء وتزيد من نسب السكر فى الجسم والدم ما يجعلها تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية فتزيد من حالة الحزن والاكتئاب، لذا ينصح فى حال الشعور بالحزن لابد بتجنب تناولها والاستعاضة بالمياه والفاكهة.