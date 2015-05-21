خايفة من السقوط الرحمى.. اعرفى الأسباب وإزاى تحمى نفسك

السقوط الرحمى

السقوط الرحمى أحد المشكلات التى تؤرق المرأة نتيجة تعرضها لتعسر الولادة الطبيعية أو ضعف أربطة الجسم مما يؤدى إلى حدوث سقوط للرحم عن مكانه الطبيعى.

يقول الدكتور هشام جودة استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن السقوط الرحمى عبارة عن حدوث سقوط الرحم عن مكانه الطبيعى أو تحت مستوى عظمة ischial spines.

ويستكمل د. هشام قائلا: هناك ثلاث مستويات للسقوط الرحمى وأهمها:

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>1) سقوط بسيط للرحم والذى يتطلب علاجه إجراء بعض التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلة الرحم.

2) سقوط حتى عنق الرحم حيث يتطلب علاجه التدخل الجراحى.

>3)سقوط خارج الرحم وخارج المهبل تماما وعلاجه يتوقف على حسب إذا كانت المريضة ترغب فى الإنجاب مرة أخرى ففى هذه الحالة يتم إجراء جراجة تعليق للرحم وإذا كانت لا ترغب فى الإنجاب يتم استئصال الرحم.

أسباب السقوط الرحمى

ويتابع د. هشام قائلا: هناك أسباب عوامل عديدة تساهم فى حدوث سقوط رحمى للمرأة وأهمها:

>1)عدم الإنجاب من قبل نتيجة ضعف أربطة الجسم بشكل عام كما يصاحبه أحيانا وجود بعض التشوهات بالعمود الفقرى.

2) الولادة المتكررة والفترات القليلة بين الحمل والآخر.

>3)حدوث تعسر أثناء الولادة الطبيعية مما يجعل الولادة القيصرية حلا لتجنب تعرض المرأة للسقوط الرحمى.

أهم طرق علاج السقوط الرحمى

وأضاف د. هشام، هناك بعض النصائح والارشادات التى يجب على المرأة مراعاتها وأهمها:

>1)على المرأة التى تعانى من ضعف عضلات الرحم والحوض إجراء بعض التمارين kegel لتقوية عضلات الحوض.

>2)تجنب الحمل والولادة بصورة متكررة ومتتالية ومراعاة أخد فترة ما بين الحمل والآخر بنسبة لا تقل عن سنين.