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أسباب تكرار الإصابة بالتهابات القدم وطرق تجنبها

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أسباب تكرار الإصابة بالتهابات القدم وطرق تجنبها أسباب تكرار الإصابة بالتهابات القدم وطرق تجنبها
تكرار الإصابة بالتهابات القدم له الكثير من الأسباب، على عكس اعتقاد البعض، فالتهابات القدم يعانى منها الكثيرون وتكرارها يعنى إهمالها بشكل متكرر، الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية أكد على أن تكرار التهابات القدم أحد أخطر العلامات المرضية التى لابد من الانتباه لها.

وتابع خالد أن التهابات القدم يعانى منها مرضى السكر وتتكرر نتيجة ارتفاع معدلات السكر فى الدم، وكمضاعفات طبيعية له فى حال ارتفاعه، وهناك بعض الأسباب الأخرى التى تخص الأصحاء، وتنتج عن الإهمال المتكرر لعلاج حالتهم، ومنها إهمال غسيل القدمين جيدا بشكل يومى مرة واحدة على الأقل، ارتداء الأحذية الجلدية والمغلقة، والتى تمنع تهوية القدم فتزيد حدة الالتهاب، كذلك ترك القدم مبللة لفترات طويلة يزيد من تفاقم الالتهابات.

ويضيف أن ارتداء الجوارب لفترات طويلة وعدم تغييرها يوميا وعدم غسلها وتطهيرها جيدا، سبب فى تكرار الإصابة بالتهابات القدم حسبما يوضح أخصائى الأمراض الجلدية، فضلا عن الإصابة بجروح القدم وإهمال علاجها سبب فى تجددها، وزيادة الالتهابات، مع العبث بقشور القدم باليد أو بالآلات الحادة، إضافة إلى أن تنظيف كعب القدم بإفراط بالأدوات المختلفة قد يكون سببا أيضا من أسباب نمو الالتهابات.

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مصر 365