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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى عن هتك عرض تلميذ ابتدائى فى مصر القديمة

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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى عن هتك عرض تلميذ ابتدائى فى مصر القديمة النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى عن هتك عرض تلميذ ابتدائى فى مصر القديمة
أمر محمد إبراهيم وكيل نيابة القديمة، باستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعى، بشأن واقعة اتهام مسن بهتك عرض تلميذ بالصف الثانى الابتدائى بمنطقة مصر القديمة .

تعود تفاصيل الواقعة عندما كانت سيدة تدعى "أميرة"، تعمل موظفة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، تترك بصفة يومية طفلها محمد فى الصف الثانى الابتدائى عند جارها الذى يبلغ من العمر 70 عاما، أثناء فترة تواجدها بالشركة، والذى تعتبره والدها الذى فقدته منذ سنوات، إلا أنه قام بالاعتداء جنسيا على الطفل.

وقال الطفل لوالدته، إن المسن كان يمارس معه الرذيلة، مرات عديدة، وعلى الفور أسرعت الأم للذهاب إلى أقرب مستشفى للكشف الطبى على المجنى عليه، وحررت المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والقبض على المتهم وحجزه لحين ورود التحريات.

وقررت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار تامر العربى، حجز المتهم بهتك عرض تلميذ بالصف الثانى بالمرحلة الابتدائية، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وجاءت التحريات مؤكدة لما ارتكبه المتهم، فتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرر تجديد حبس المسن المتهم بهتك عرض التلميذ، بمنطقة مصر القديمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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مصر 365

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