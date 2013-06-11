السعوديون يحصلون على تأشيرة دخول تركيا "إلكترونيا"

أعلن سفير تركيا لدى المملكة العربية السعودية أحمد مختار جون أن سفارة بلاده فى الرياض، بدأت تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية لتسهيل التأشيرات على المواطنين السعوديين الراغبين فى زيارة تركيا، بغرض السياحة أو التجارة، وذلك عبر شبكة الإنترنت.

ونقلت صحيفة "الرياض"، اليوم الثلاثاء، عن السفير التركى قوله: إن هذا الإجراء يمكن لأى مواطن سعودى إتباعه وهو داخل منزله أو مكتبه، مشيرا إلى أن تلك التأشيرات سوف تحل محل إصدار التأشيرات فى المطار، وأوضح أنه سوف يستمر تطبيق إصدار التأشيرات فى المطار (ختم التأشيرة على الجواز) لفترة محدودة.

وأوضح السفير التركى أن السفارة التركية حددت شروطا لمراجعة التأشيرة الإلكترونية، وهى أن يكون جواز السفر سارى المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند السفر، مع عمل حجز الطيران، ووجود بطاقة فيزا أو ماستر كارد سارية المفعول.

ودعا السفير التركى الراغبين فى إنهاء تأشيرتهم الإلكترونية تعبئة الاستمارة على الموقع الإلكترونى، والتسديد بواسطة البطاقة الائتمانية فيزا أو ماستر كارد، ومن ثم طباعة التأشيرة الإلكترونية من الحاسب الآلى.

وسيتم إرسال نتيجة المراجعة إلى البريد الإلكترونى للمراجع فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ويجب طباعة التأشيرة الإلكترونية المستلمة فى صيغة "بى.دى.إف" والاحتفاظ بها طوال فترة الرحلة.

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