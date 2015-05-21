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"القومية للأنفاق": شركات 6 دول تتنافس لتنفيذ أعمال الخط الخامس والسادس

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"القومية للأنفاق": شركات 6 دول تتنافس لتنفيذ أعمال الخط الخامس والسادس "القومية للأنفاق": شركات 6 دول تتنافس لتنفيذ أعمال الخط الخامس والسادس
كشف اللواء إسماعيل النجدى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن دراسة الهيئة للعروض المقدمة من قبل شركات عالمية من كبريات الدول ممثلة فى الصين وروسيا وكوريا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، التى تتنافس على تنفيذ الخط الخامس والسادس من مترو الأنفاق، والمقرر أن يبدأ العمل بهما خلال الفترة المقبلة بالتوازى مع استكمال أعمال الخط الثالث والرابع والتى يجرى العمل بها حاليا.

وقال فى حواره عبر إذاعة راديو ، إن الهيئة تدرس أفضل العروض المقدمة من الناحية التمويلية والتنفيذية، مؤكدا إصرار الهيئة على تمصير الأعمال بخطوط مترو الأنفاق وتشجيع التصنيع المحلى.

وأكد "النجدى" أن الهيئة تتولى أعمال مشروع خط القطار المكهرب المرتبط بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يربط بين مدن السلام والعاشر من رمضان والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة، مرورا بالطريق الإقليمى الثانى وصولا إلى طريق السويس الصحرواى، كما سيضم محطات متعددة تمر على مدن بدر والعبور والشروق والرحاب والمستقبل.

وفى سياق متصل، كشف "النجدى" عن إعداد الهيئة لدراسات جديدة لحزمة من مشروعات الأنفاق المستهدف تنفيذها داخل المحافظات للحد من الزحام المرورى بها، يأتى فى مقدمتها محافظة الإسكندرية حيث تدرس الهيئة تطوير مشروع خط قطار أبو قير وتزويده بقطارات جديدة، فضلا عن مد سير القطار وصولا إلى مدينة برج العرب الجديدة، وذلك وفقا للتعليمات التى تلقتها الهيئة من الرئيس السيسى بتحديث الأنفاق بالإسكندرية ومراعاة التكدس السكانى بها، إلى جانب قيام الهيئة بعمل دراسات خاصة لمحافظات الشرقية والبحيرة وعدد من محافظات الصعيد والمستهدف تنفيذ حزمة من مشروعات الأنفاق بها للحد من الزحام المرورى.

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