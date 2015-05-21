أحمد بن محمد يخرّج 150 من رواد الأعمال

قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بتخريج 150 من رواد الأعمال في الدفعة الثانية من «أكاديمية دبي لريادة الأعمال»، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وشمل التخريج مجموعة من الرواد الطامحين إلى دخول عالم الأعمال من خلال الالتحاق بالأكاديمية والحصول على واحدة من الشهادات التالية: دبلوم ريادة الأعمال، الشهادة المهنية في الضيافة وإدارة المطاعم، والشهادة المهنية في إدارة تجارة التجزئة (إدارة المتاجر). وأطلقت المؤسسة أكاديمية دبي لريادة الأعمال بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي التنفيذي، في بداية عام 2014، لتدريب وتطوير رواد الأعمال من أصحاب الفكر والابداع والراغبين في التميز ودخول ميادين العمل بنجاح.

وكرم سمو الشيخ أحمد بن محمد الخريجين خلال حفل أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بحضور كل من سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدد من كبار التنفيذيين باقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب مجموعة من رواد الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

قيادة رشيدة

وأثنى سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، على حضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وتكريمه للخريجين، مؤكداً أن مواكبة القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لريادة الأعمال يسهم في خلق جيل مبدع من رواد الأعمال الذين يمتلكون أفضل المهارات للتنافس في السوق المحلي والعالمي. وقال القمزي: «تركز أكاديمية دبي لريادة الأعمال على تطوير مهارات رواد الأعمال الطموحين وتوفير كل احتياجاتهم ليكونوا رجال أعمال وقادة المستقبل، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى أهمية تدريب وتأهيل الشباب المواطنين وتزويدهم بكل الإمكانات لإفساح المجال أمامهم لإطلاق طاقاتهم، الأمر الذي يعزز من موقع دولة الإمارات الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي».

استدامة التنمية

ومن جانبه، قال عبد الباسط الجناحي: «نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته لـ «أكاديمية دبي لريادة الأعمال»، الأمر الذي يؤكد حرص سموه المستمر على استدامة التنمية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمثل وثبة جديدة في الرقي بريادة الأعمال ودور المؤسسة نحو تفعيل هذه المبادرة الكريمة بما يخدم القطاع على مستوى الدولة والمنطقة. ونحن واثقون في قدرتنا على ترجمة هذه التوجيهات الحكيمة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو تحقيق المزيد من النجاحات والتنافسية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي».

وأضاف: «يسعدنا اليوم تخريج 150 رائد ورائدة أعمال سعوا إلى الانخراط في مجال الأعمال والتواصل مع العملاء على أرض الواقع من خلال المشاركة في أكاديمية دبي لريادة الأعمال. وقد نما عدد المشاركين في الدورة الحالية بمعدل 20% مقارنة بعدد الخريجين في الدفعة الأولى من الأكاديمية، الأمر الذي يعطينا الدافع لبذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم الدعم المتواصل وتحقيق النمو الذي يشكل قيمة مضافة إلى الناتج المحلي في إمارة دبي ودولة الإمارات».

مشاريع

وأضاف الجناحي: «قام أكثر من 30% من خريجي الدفعة السابقة ببدء مشاريعهم في مجالات مختلفة مثل قطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع التدريب وقطاع التعليم، قطاع الأزياء، وقطاع التجارة وقطاع العقارات، الأمر الذي يعكس الدور الحيوي لأكاديمية دبي لريادة الأعمال والبرامج التي تقدمها من الزيارات الميدانية والتدريب العملي، بالإضافة إلى فاعلية الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الشباب وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأشار الجناحي إلى أن المتدربين قدموا نماذج مشاريعهم الابتكارية بالشراكة مع القيادات العربية الشابة في 10 حلقات تدريبية تهم رواد الأعمال من أهمها (تصميم نموذج العمل الابتكاري وتعزيز استخدام قنوات التواصل الاجتماعي)، بالإضافة إلى برنامج فن تصميم الأزياء.

برامج

ومن أبرز البرامج التي تم تقديمها في الأكاديمية عام 2015 هو برنامج التميز القيادي لرائدات الأعمال، وممارسة ريادة الأعمال المبتكرة والمنصة المرنة لإطلاق المشاريع بالشراكة مع سييد جروب الذي من المقرر أن ينتهي في منتصف شهر يونيو. وسوف تطلق الأكاديمية مجموعة من البرامج المتخصصة في مجال تصميم الأزياء بالتعاون مع جامعة إسمود الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من البرامج المتخصصة في تطبيقات المحمول تزامنا مع جيتكس 2015، وبرامج متخصصة تهم رواد الأعمال بالشراكة مع جامعات مرموقة في مجالات متعددة من أبرزها القيادة وريادة الأعمال وإدارة المشاريع.

تسهم أكاديمية دبي لريادة الأعمال في تعريف الخريجين بمفهوم ريادة الأعمال والتعرف إلى قطاع تجارة التجزئة وإدارتها، وكيفية وضع خطة العمل، وتعلم المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية، ومعرفة نظم التسويق والبيئة التسويقية، والتسويق الرقمي، وتعريف السوق، وتجزئة السوق، وسلوك المشتري، وفهم المبادئ المعمارية التنظيمية، والسلوك الجماعي والأداء، وتأثير العلاقات الشخصية والقيادية في إعدادات المشاريع.

الخريجون

توزع الخريجون على 90 من الذكور و60 من الإناث، ووصل عدد خريجي دبلوم ريادة الأعمال 76 بإجمالي 46 من الذكور و30 من الإناث، وبلغ عدد خريجي الشهادة المهنية في الضيافة وإدارة المطاعم بالشراكة مع أكاديمية الإمارات للضيافة 45 رائد أعمال (22 من الذكور و23 من الإناث)، بالإضافة إلى الشهادة المهنية في إدارة تجارة التجزئة بالشراكة مع مجموعة أباريل، وتم تخريج 29 رائد أعمال (18 من الذكور، و11 من الإناث).