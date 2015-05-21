في الجول يكشف – أسباب إلغاء هدفي الزمالك من تقرير مراقب مباراة سانجا باليندي

دون مراقب مباراة الزمالك وسانجا باليندي في ذهاب دور الـ16 الثاني من كأس الكونفدرالية سببين وراء إلغاء هدفين للفريق الأبيض في المواجهة التي انتهت نتيجتها لأصحاب الأرض 1-0.

وسجل أحمد علي هدفا في شباك سانجا بتصويبة يسارية في المقص الأيمن لحارس المرمى. كما أحرز باسم مرسي هدفا بالرأس من متابعة لرأسية زميله التي صدها الحارس لكن صافرتين من الحكم السنغالي حرمتا الزمالك من هدفين.

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وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن تقرير مراقب المباراة جاء فيه أن سبب إلغاء هدف أحمد علي هو لمسة يد بينما سبب عدم احتساب هدف باسم مرسي كان بسبب وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

وكان أحمد علي قد أقسم لـFilGoal.com على أن الكرة لم تلمس يده في حين أكد على أن الحكم حرمه من أجمل أهدافه مع الزمالك.

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وعبر جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن استيائه من أداء الحكم الذي حرم الزمالك من هدفين صحيحين بحسب تعبيره.