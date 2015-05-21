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ميدو: الأهلي فاوضني 4 مرات ورفضت .. وشوبير يعقب: كنت شاهدا على ذلك

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ميدو: الأهلي فاوضني 4 مرات ورفضت .. وشوبير يعقب: كنت شاهدا على ذلك ميدو: الأهلي فاوضني 4 مرات ورفضت .. وشوبير يعقب: كنت شاهدا على ذلك

قال أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق إن الأهلي دخل في مفاوضات معه أربع مرات خلال مسيرته في أوروبا عندما كان لاعبا في الدوري الإنجليزي.

وبدأ ميدو مسيرته في الزمالك ورحل إلى بلجيكا ثم هولندا وفرنسا وإسبانيا قبل الانتقال لإنجلترا أعقبها العودة إلى من بوابة القلعة البيضاء.

وأضاف ميدو في تصريحاته لقناة (صدى البلد) يوم الخميس "الأهلي فاوضني أربع مرات في وقت سابق ورفضت لأنني زملكاوي".

ويروي أحمد شوبير مقدم البرنامج قصة اتصال دار بينه مع ميدو في وقت سابق قائلا: "بالفعل حدث ذلك وأجريت معه اتصالا وقتها وأخبرته برغبة الأهلي في ضمه".

وتابع حارس الأهلي الأسبق "ميدو اعتذر بشياكة وقال إنه سعيد بالعرض لكنه يؤكد إذا عاد لمصر سيكون للزمالك".

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