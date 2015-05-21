ميدو المدرب يحكي – عن كتابة التاريخ أكبر.. ودور عامل الملابس في فوز الزمالك

"سأصنع لنفسي تاريخا كمدير فني أكبر من تاريخي كلاعب".. هكذا يؤمن أحمد حسام "ميدو" رئيس قطاع الناشئين في القلعة البيضاء.

ميدو حل ضيفا على برنامج مع شوبير. وتحدث عن طموحاته كمدير فني مرشح لقيادة الزمالك مجددا في الموسم المقبل بعدما تأكد رحيل جوزفالدو فيريرا عن القلعة البيضاء.

وكل ما يلي يرد على لسان ميدو.

--

لازلت صديقا لزلاتان إبراهيموفيتش. كنت أتحدث معه منذ 4 أسابيع. وزرته في فرنسا حين كنت أحلل مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال من أرض الملعب.

ربما لازال زلاتان يلعب. جاورت الكثير من اللاعبين الرائعين في حياتي. لكني أؤمن بأنهم لن يفعلوا ما سأفعله ربما بعد اعتزالهم لعب كرة القدم.

سأصنع لنفسي تاريخا في التدريب أكبر من تاريخي كلاعب.

حاليا أستمتع بالتحليل. حين يكون موعدي في استوديو BeINSports الخامسة عصرا أذهب هناك الساعة 12 ظهرا لدراسة كل ما يمكن عن خطط المدربين والفرق واختيار اللقطات.

أنا أعشق الخطط. أدرس وأتعلم وأبدا لا أقول إني أعرف كل شيء بل انتبه لكل تفصيلة وأستفيد من الجميع.

عامل خلع الملابس

في مباراة وادي دجلة بالدوري كان الزمالك متأخرا بهدف وأنا كنت موقوفا وبالتالي أقود المباراة كمدير فني للفريق الأبيض من المدرجات.

أجلس بجواري عبد الله الصاوي صديقي وعامل غرف خلع الملابس ومعنا هشام يكن من الجهاز الفني.

عبد الله همس في أذني: "والله يا كابتن ميدو اللي هيخلص الماتش مصطفى فتحي وأوباما".

فكرت. شعرت بأني لو دفعت بمصطفى فتحي وأوباما سننجح. قلت لهشام يكن ابلغ كابتن عبد الرحيم (المدرب المساعد) فلندفع بمصطفى فتحي وأوباما.

أوباما ومصطفى فتحي سجلا. وكان هدف مصطفى رائعا حين جعل الحضري يجلس أرضا!

الزمالك

في تجربتي مع الزمالك أظن أن وجود اسمي كمرشح لمنصب المدير الفني الآن بعد كل المدربين الكبار الأجانب الذين قادوا الفريق يوضح كل شيء.

يوضح أن مجلس الإدارة يعرف جيدا فكري ومدى إخلاصي في العمل وأني قادر على لعب هذا الدور.

ما يجب أن ينتبه له الناس، كانت مهمتي صعبة للغاية في الزمالك. أنا كنت ألعب بفريق أكثر من نصف لاعبيه يعلمون أنهم سيرحلون في نهاية الموسم. والباقي من الشباب.

استخدمت أساليب جديدة. الجرأة في اللعب. سياسة التدوير التي استعملتها الآن استعملها لويس إنريكي مع برشلونة هذا الموسم، والنتيجة أن برسا الفريق الوحيد الخالي من الإصابات.

العودة

مع كل شيء، لا أتمنى أن أقود الزمالك في منتصف الموسم الجاري. الفريق لديه مدير فني قوي وكبير واللاعبون يتطورون تحت قيادته بشكل واضح.

أملك من الجرأة ما يجعلني أقود الزمالك في أي وقت. لكني أتمنى أن يستمر فيريرا إلى نهاية الموسم لأننا في وقت صعب جدا وأنا أتحدث دوما كمشجع للفريق لا أي شيء أخر.