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"جنايات القاهرة" تنظر اليوم محاكمة ١٠٤ متهمين فى أحداث "بولاق أبو العلا"

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"جنايات القاهرة" تنظر اليوم محاكمة ١٠٤ متهمين فى أحداث "بولاق أبو العلا" "جنايات القاهرة" تنظر اليوم محاكمة ١٠٤ متهمين فى أحداث "بولاق أبو العلا"
تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة محاكمة 104 متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة ١١ بمحكمة جنايات القاهرة، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة سماع أقوال شهود الإثبات فى القضية، والتى أمرت المحكمة بضبطهم بالجلسة الماضية.

كانت المحكمة قد أمرت فى جلستها الماضية، بندب كل من اللواء مدحت بكرى، والرائد هانى فوزى، والملازم إبراهيم جورج، الخبراء بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة بين الملامح والمقاييس الجسدية للمتهمين، وإقرار تواجدهم بالفيديوهات المقدمة من النيابة العامة من عدمه.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

وبدأت وقائع القضية عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية لأعضاء جماعة الإخوان فى منطقة بولاق أبو العلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الأهالى وبعض أعضاء الجماعة، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.


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