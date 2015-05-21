اليوم.. مؤتمر بجامعة طنطا يناقش التصلب المتعدد"التشخيص والوقاية والعلاج"

ينظم قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة طنطا، صباح اليوم الخميس، مؤتمره السنوى عن التصلب المتعدد أو المتناثر بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبى، بالتعاون والاشتراك مع الجمعية المصرية للتصلب المتعدد، برئاسة الدكتور ساهر هاشم وشعبة التصلب المتناثر برئاسة الدكتور البهى رضا.

صرح بذلك الدكتور السيد تاج الدين مقرر عام المؤتمر، مشيراً أن المؤتمر ينعقد بالتزامن مع اليوم العالمى للتصلب المتناثر، ويشارك فيه أساتذة وباحثون من جامعات الزقازيق والأزهر، القاهرة "قصر العينى"، عين شمس ، الإسكندرية، المنوفية، بنها، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش أكثر من 8 أبحاث فى العلاج والوقاية والجديد فى طرق التشخيص والعلاج لهذا المرض، الذى يصيب الجهاز العصبى والمخ بالالتهابات، ويؤثر على العصب البصرى.