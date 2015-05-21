زراعة الوادى الجديد:14 مليون جنيه لإنشاء 4 مراكز إرشادية لخدمة المزارعين

قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الزراعة قد وافقت على اعتماد 14 مليون جنيه لإنشاء 4 مراكز ارشادية فى عدة مراكز وقرى على مستوى المحافظة، بواقع 3 ملايين و500 ألف جنيه لكل مركز، حيث تم الانتهاء من تحديد المواقع التى تتبع ولاية مديرية الزراعة، والتى سيتم إنشاء المراكز عليها فى الخارجة وبلاط وموط والقصر بالداخلة، استعدادًا لبدء إجراءات الطرح المالى والبت الفنى ثم الانتهاء منها.

وأضاف عبد المحسن، أن إجمالى عدد المراكز الإرشادية بالمحافظة، والتى تم الانتهاء من إنشائها؛ هى 3 مراكز فى مناطق جورمشين وغرب الموهوب وشرق العوينات، والتى لم يتم تجهيزها حتى الآن، مؤكدًا أن التجهيز سوف يتم مركزيا بمعرفة وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن المديرية كانت تنفذ دوراتها الإرشادية من خلال الوحدات الزراعية التى تنتشر على مستوى المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الإرشادية للمزارعين.