الجميعانى يفوز بلقب شاعر الإبداع بمسابقة الشعر البدوى بسيناء

فاز الشاعر سلمى الجميعانى بلقب شاعر الإبداع فى مسابقة الإبداع الشعرى للشعر البدوى فى نسختها الثانية، والتى اختتمت أمس بالعريش، ونظمها نادى أدب شعراء البادية بالتعاون مع قصر ثقافة شمال سيناء بمنتدى الشباب بحى الزهور بالعريش.

صرح بذلك الشاعر يونس أبو صفرة رئيس نادى أدب شعراء البادية، وقال إن الفائزين بالمراكز الثلاث التالية كل من سليمان سلامة تياها، ومحمد عليان، ومجدى سواركة، مشيرا إلى أن المسابقة تقوم على التصفيات بين الموهوبين من مختلف أعمال ناظمى الشعر البدوى بسيناء وفى الختام يتم تتويج الشاعر الفائز بلقب شاعر الإبداع.

وقد تمت الفعاليات بحضور كاميليا آدم مدير ثقافة شمال سيناء والشعراء وجمهور الشعر البدوى وقام بتحكيم المسابقة كل من الشاعر حمدان ضيف الله، والباحث عبد الكريم الشاويش، والشاعر عطا الله الجداوى.

وشهدت منافسات الموسم الثانى هذا العام، مشاركات جديدة وقال عبد الكريم الشاويش عضو لجنة تحكيم المسابقة، إن الفكرة قام بها مجموعة من المبدعين من شعراء البادية الشباب أبناء شمال سيناء بهدف الحفاظ على الموروث الإبداعى للمنطقة وتحدوا كل الظروف ونجحوا فى إثبات جدية وقوة المسابقة فى الكشف عن مواهب غير معروفة وإظهارها.

ودعا الشاعر عطا الله الجداوى أحد القائمين على المسابقة والمحكم بها وزارة الثقافة وكافة الجهات الثقافية المعنية فى الدولة إلى الاهتمام بشكل أكثر جدية بتراث سيناء الشعرى الخاص بالبدو فى سيناء ورعاية المبادرات الشبابية فى هذا السياق مؤكدا انهم يثمنون دور الثقافة فى رعاية مبادرتهم وإنجاحها ويأملون أن تخصص لها جوائز أكثر قيمة لجذب مزيد من الجادين لمشاركة بها.