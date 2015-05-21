كرويف: ريال مدريد مثير للسخرية .. وهذا هو الفارق بينه وبين برشلونة

انتقد الأسطورة الهولندية والمدير الفني السابق لبرشلونة يوهان كرويف فريق ريال مدريد مؤكدا أن فوزه بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة خلال آخر سبعة مواسم يعد أمرا مثير للسخرية.

ولم يفز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في آخر سبعة مواسم سوى عام 2012 بقيادة المدرب السابق للفريق الملكي والحالي لتشيلسي جوزيه مورينيو.

وأكد كرويف في مقاله الأسبوعي بصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية أن عدم الظفر بلقب الدوري لموسم واحد يعد أمرا مقبولا، لكن أن تفوز به مرة واحدة في سبعة مواسم هو أمر مثير للسخرية.

وعن الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة كتب كرويف"في برشلونة كل اللاعبين يساعدون بعضهم البعض على تسجيل الأهداف".

وواصل"لكن في ريال مدريد لا أعتقد أن أي لاعب يحب أن يسجل زميله هدفا، هذا الأمر كان يمثل لهم مشكلة واضحة وكان يجب على المدير الفني احتوائها".