ليرس يهبط للدرجة الثانية

هبط نادي ليرس البلجيكي الذي يملكه رجل الأعمال المصري ماجد سامي إلى دوري الدرجة الثانية بعد هزيمته يوم الاثنين يوبين بثلاثة أهداف لهدف في دوري الصعود والهبوط.

واحتل ليرس المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب الدوري البلجيكي، وتنص اللوائح على خوض أربع مباريات مع صاحب المركز قبل الأخير سيركل بروج.

ونجح ليرس في التغلب على سيركل بروج في ثلاث مباريات مع هزيمته في لقاء واحد فقط لينتقل للعب في الدورة الرباعية التي تتضمن وجود ثلاث فرق تصعد إليها من الدرجة الثانية.

وتنص اللوائح على أن الفائز بتلك الدورة الرباعية يصعد للدوري الممتاز، فيما تهبط الثلاثة فرق الأخرى.

وخاض ليرس خمس مباريات، جمع سبع نقاط من فوزين، وتعادل، وهزيمتين، ليحتل المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق أربع نقاط عن ليوفين، قبل نهاية الدورة الرباعية بجولة واحدة ليضمن الهبوط بالتالي رسميا.

وكان ليرس قد صعد للدوري الممتاز في عام 2010، وظل ينافس فيه طوال الخمسة مواسم الماضية، إلى أن هبط بنهاية الموسم الجاري.