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مباحث الأحكام تنجح فى تنفيذ 11956 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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مباحث الأحكام تنجح فى تنفيذ 11956 حكما قضائيا خلال 24 ساعة مباحث الأحكام تنجح فى تنفيذ 11956 حكما قضائيا خلال 24 ساعة
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين، مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح المهمة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة عن تنفيذ 11956 حكما قضائيا متنوعا.

وشملت تلك الأحكام 73 حكم جناية و5552 حكم حبس جزئى و1190 حكم حبس مستأنف و3757 حكم غرامة و1384 حكم مخالفة.

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