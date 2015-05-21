بالصور.. محافظ مطروح يبحث مع وفد ليبى إعادة سفر الأفراد والشاحنات لليبيا

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بمكتبه، وعدد من القيادات الأمنية، مساء أمس الأربعاء، وفد ليبى رفيع المستوى، برئاسة العميد أحمد بركة مساعد وزير الداخلية الليبى لشئون الهجرة، وأعضاء من البرلمان الليبى وعدد من القيادات الأمنية الليبية، لبحث وضع آليات وضوابط فتح معبر السلوم البرى، أمام حركة الشاحنات والأفراد من وإلى ليبيا، وإعادة التجارة البينية بين البلدين.

وشهد الاجتماع الذى عقد بالقاعة الصغرى، بديوان المحافظة، الاتفاق على توجه لجنة فى أول شهر يونيو المقبل، تضم عددًا من مسئولى الجهات الأمنية والجوازات المصرية، للوقوف على مدى استعداد منفذ مساعد الليبى، وتجهيز حظيرة شحن وتفريغ الشاحنات بالمعدات والأفراد، مع التأكيد على كيفية التأمين والتنسيق بين الجانبين، لاتخاذ القرارات المناسبة وتوفير كل الضمانات لسلامة وأمن الأفراد والشاحنات المصرية فى ليبيا.

كما تم الاتفاق على بدء السماح لعبور المصريين والليبيين، عبر منفذ السلوم مع بداية شهر يونيو المقبل، كفتح جزئى للمنفذ، بعدد 100 فرد من ليبيا إلى مصر، و100 فرد من مصر الى ليبيا، عبر منفذ السلوم سيراً على الأقدام إلى منطقة القوس، وذلك بعد إرسال كشوف بأسمائهم يتم إرسالها قبل 48 ساعة، من العبور لمراجعتها وتدقيقها أمنياً، على أن يتم زيادة عدد الأفراد تدريجياً، بعد التأكد من استقرار الوضع الأمنى فى ليبيا، وكذلك وضع ضوابط محددة للعبور سيتم الإعلان عنها، مع استثناء الحالات المرضية وكبار السن والأطفال، وإدراج الأطفال رسميا على جواز السفر.

وقال محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية، أنه تم التأكيد على تعظيم الجانب الأمنى فى جميع الإجراءات المتخذة، مع تسهيل وسرعة الإجراءات وحسن التعامل مع المصريين والليبيين العابرين للمنافذ الحدودية.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتم حاليًا السماح بعبور المصريات المتزوجات من ليبيين أو العكس، عبر منفذ السلوم فى الاتجاهين، بناء على موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصرى على ذلك.



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مساعد وزير الداخلية الليبى يصافح محافظ مطروح



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محافظ مطروح يستقبل الوفد الليبى بمكتبه



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اجتماع محافظ مطروح والقيادات الأمنية مع الوفد الليبى



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محافظ مطروح يتوسط الوفد الليبى أمام قاعة الاجتماعات



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القيادات الأمنية بمطروح مع المحافظ والوفد الليبى



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صورة تذكارية للوفد الليبى ومسئولى مطروح



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الوفد الليبى خلال زيارته التنسيقية بمحافظة مطروح



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محافظ مطروح يستقبل وفدًا ليبيًا لبحث عودة حركة السفر



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جلسة تجمع محافظ مطروح بالوفد الليبى على هامش الزيارة



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المحافظ يزور الوفد الليبى بمقر إقامتهم بأحد الفنادق

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