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ضبط صاحب بازار بالغردقة بحوزته 3 آلاف قرص مخدر

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ضبط صاحب بازار بالغردقة بحوزته 3 آلاف قرص مخدر ضبط صاحب بازار بالغردقة بحوزته 3 آلاف قرص مخدر
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط صاحب بازار سياحى بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة يفيد تمكن الرائد أسامة مهران معاون أول مباحث القسم والنقيب مؤمن عبد الوهاب من ضبط المدعو "محمود.أ.خ" صاحب بازار بالغردقة وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365