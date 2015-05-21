طائرة مساعدات إغاثة عاجلة من الأردن إلى الشعب اليمنى

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ، اليوم الأربعاء ، طائرة مساعدات إغاثية عاجلة للشعب اليمني تحمل 30 طنا من المواد التموينية وأجهزة تنقية مياه ومستلزمات طبية.

وقال أمين عام الهيئة أيمن المفلح - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) - إن هذه المساعدات تأتي في إطار وقوف الأردن إلى جانب الشعب اليمني لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها.. مشيرا إلى أن هذه المساعدات جرى تجهيزها بما يتوافق والاحتياجات الماسة للأشقاء اليمنيين ، خصوصا أنهم يعانون شح المياه وتلوثها.

ومن جهته أكد مدير إدارة مركز الأزمات في القوات المسلحة الأردنية العميد المهندس محمد المواجدة ، التنسيق المستمر والمتواصل مع الهيئة الخيرية لإيصال مختلف أشكال الدعم المطلوب والذي يأتي ضمن الحاجات الضرورية التي يحتاجها الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية.

فى سياق أخر قال مدير عام الجوازات السعودية اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى إن عدد المستفيدين من الأشقاء اليمنيين الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتصحيح أوضاع إقامتهم في المملكة في جميع مراكز التصحيح بجوازات المملكة منذ بداية فترة التصحيح وحتى يوم أمس الثلاثاء بلغ 11 ألفا و455 مستفيدا .

وأكد اللواء اليحيى - فى تصريحات اليوم- أن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شدد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للأشقاء اليمنيين أثناء فترة تصحيح أوضاع إقامتهم في المملكة.

بينما أعلن سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الأربعاء، أن مدينة جنيف السويسرية سوف تستضيف يوم الخميس القادم مؤتمرا تحت رعاية المنظمة الدولية لبحث سبل إحلال السلام في اليمن.

وذكرت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية، أن المؤتمر يهدف إلى استعادة قوة الدفع لإطلاق عملية انتقال سياسي بقيادة اليمنيين، وذلك طبقا للسكرتير العام للأمم المتحدة.

وأشارت روسيا اليوم إلى أنه كان من المقرر أن يعلن عن عقد هذا المؤتمر في الأسبوع الماضي، غير أن الأمم المتحدة طالبت أولا بضرورة وقف القتال بين العناصر الحوثية المتمردة وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

فى السياق نفسه أعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، اليوم الأربعاء، أن إيران غير مدعوة للمشاركة في مؤتمر جنيف بشأن الأزمة اليمنية.

وقال المعلمي - في مؤتمر صحفي مشترك مع المندوب اليمني خالد اليماني ونقلته قناة ( العربية الحدث ) - "إن إيران لن تشارك في مؤتمر جنيف بشأن اليمن ولم تتم دعوتها والمقرر انعقاده في 28 مايو القادم"، معربًا عن أمله في أن تقوم مباحثات جنيف على أساس مقررات مؤتمر الرياض.

وأشار إلى أن إيران أشعلت فتيل الفتنة والاقتتال في اليمن عبر دعمها لجماعة الحوثيين، مضيفا "نرحب بأي دور إيجابي لإيران ونعارض مواقفها السلبية".

وأكد أن الحوثيين استغلوا الهدنة الإنسانية لتحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى قيامهم بـ 74 هجومًا على الأراضي السعودية أثناء الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها.

وتابع المعلمي: "الحوثيون واصلوا هجومهم الوحشي على المدن اليمنية أثناء الهدنة.. نحن مستعدون لتجديد الهدنة الإنسانية إذا التزمت بها كل الأطراف" ، لافتا إلى أن قرار تنفيذ الهدنة يعود للقادة العسكريين لدول التحالف.

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