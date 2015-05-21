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فيلم أحمد عز يتضمن الكثير من الألفاظ الخادشة والرقابة تأخذ الإجراء اللازم

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فيلم أحمد عز يتضمن الكثير من الألفاظ الخادشة والرقابة تأخذ الإجراء اللازم فيلم أحمد عز يتضمن الكثير من الألفاظ الخادشة والرقابة تأخذ الإجراء اللازم

الأربعاء 20-05-2015 18:52

تفاجأت لجنة المشاهدة في الرقابة على المصنفات الفنية بوجود عدد من الألفاظ الخادشة للحياء والجمل الحوارية غير اللائقة في فيلم "أولاد رزق"، للممثلين المصري أحمد عز وعمرو يوسف.

وطلبت الرقابة من صناع العمل حذف هذه الجمل، قبل إعادة مشاهدة العمل مجدداً، لمعرفة التصنيف العمريّ للفيلم.

ويتوقّع للفيلم أن يُشارك في ماراثون أفلام الصيف المقبل. وهو من إخراج طارق العريان.

 

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