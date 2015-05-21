مهرجانات بيروت الدولية للتكريم "BIAF" تكرم الصبوحة في دورتها السادسة

أطلقت لجنة "مهرجانات بيروت الدولية للتكريم" "BIAF" دورتها السادسة على التوالي، خلال مؤتمر صحافي عقدته في فندق "Le Gray" في بيروت، قدمته الإعلامية كلوديا أبي نادر وتحدث خلاله كل من: رئيس لجنة المهرجانات الدكتور ميشال ضاهر، ووزير السياحة اللبناني ميشال فرعون، ونقيب الصحافة اللبناني عوني الكعكي، أما اللافت فكان حضور الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشيليان وكلودا عقل ابنة أخت الفنانة الكبيرة صباح.

وأعلنت اللجنة خلال المؤتمر عن موعد ومكان الحفل، حيث سيقام في 12 حزيران من العام 2015، في "Zaytouna Bay" وسط بيروت.

بدايةً، تحدث رئيس لجنة "BIAF" الدكتور ميشال ضاهر عن الدورة هذه السنة، معلناً أنها ستحمل اسم "أسطورة الفن المعاصر صباح"، كاشفاً أنه سيتم تكريم مبدعين لبنانيين في شتى المجالات (فن، رسم، شعر، علوم، تكنولوجيا...) من 12 دولة عربية وغربية.

كما أعلن ضاهر أن الدورة ستكون برعاية وزارة السياحة اللبنانية بالتعاون مع العديد من المؤسسات، لافتاً إلى أن الحفل سيعرض على قناتي الـ"MTV" اللبنانية و"أغاني".

وبعده تحدث وزير السياحة اللبنانية ميشال فرعون، معتبراً أن من خلال هذا المهرجان ستكون بيروت منارة تكرم الحضارة، منوهاً بجهود اللبنانيين، وتمنى أن يكون الصيف المقبل على مستوى حضارتهم، متأملاً أن يحظى البلد بالإستقرار الأمني، داعياً إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.

أما نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، فاكتفى بالحديث عن صباح وعن مسيرتها الفنية.

من جهتها، تحدثت الكاتبة كلوديا مرشليان عن جائزة "BIAF"، وقالت إنها تعلم أن حضورها لم يكن متوقعاً من قبل الحضور، مشيرةً إلى أنها أرادت التحدث عن جائزة "BIAF"، حيث كانت كلوديا واحدة من بين عشرين شخصاً نالوا الجائزة في الدورة الماضية، وأوضحت الكاتبة أن المميز في هذه الجائزة أنها لا تُعطى استناداً على المنافسة بين الأعمال والمسلسلات أو نسبة المشاهدة التي حصلت عليها، بل تُعطى تقديراً للأشخاص وإنجازاتهم، الأمر الذي يشعر الشخص بأنه سيُقدر يوماً ما على أعماله، حسب تعبير كلوديا.

وتمنت الكاتبة لو حصلت على الجائزة في هذه الدورة لأنها تحمل اسم الفنانة صباح، متحدثةً عن الأسطورة بالقول إن "صباح ما عرفت تحزن وما عرفت تمرض وما رح تموت حتى بعد وفاتها".

كما كانت كلمة لكلودا ابنة أخت صباح، التي عبرت عن فخرها بوجود "BIAF" وبكل شخص يعمل لأجل لبنان، وشكرت الجميع على تكريمهم لصباح، معتبرةً أنهم يحافظون على التراث الذي تركته.

وكان ختام المؤتمر مع كلمة لمصفف شعر وصديق الصبوحة جوزيف غريب ، الذي عبّر عن اشتياقه لها، مؤكداً أن زمنها لن يتكرر.

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