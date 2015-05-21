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بالصور: باريس جاكسون تثير التساؤلات حول خطوبتها

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الخميس 21-05-2015 00:41

أثارت النجمة العالمية Paris Jackson إبنة ملك البوب الراحل Michael Jackson الكثير من التساؤلات حول إرتباطها رسمياً بحبيبها لاعب الـSoccer الشاب Chester Castellaw.

وذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أن Jackson البالغة من العمر 17 عاماً، شوهدت خلال الأسبوع الماضي وهي تتجول مع إحدى صديقاتها في شوارع ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وفي يدها خاتم خطوبة.

وتساءل البعض عما إذا كانت Paris في وضع يسمح لها بإتخاذ قرار مصيري كهذا، خصوصاً وأنها حاولت منذ فترة الإنتحار، وقضت 18 شهراً في أحد مراكز إعادة تأهيل.

وقال مقرب من العائلة، إن Castellaw إبن الـ 18 سنة يحب Jackson كثيراً، ويخطط لبناء مستقبل هادئ ومستقر معها، إلا أن الوقت لم يحن للحديث في هذه الأمور.

يشار إلى أن Paris تقضي وقتاً طويلاً مع حبيبها ولا تفارقه أبداً، كما أن العائلة ترحب بعلاقتهما خصوصاً وأنها لا تتوقف عن الحديث عنه مؤكدة انه توأم روحها.

وفي إطار مختلف، كشفت مصادر صحفية أجنبية أن العلاقة بين Prince Jackson إبن Michael Jackson وشقيقته متدهورة حالياً، لدرجة أن الأخيرة باتت بالكاد تتحدث معه، الأمر الذي يشكل توتراً كبيراً في العائلة.

 

نجوم حاولوا الانتحار ولكن!

 

 

 

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