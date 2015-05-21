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الزمالك: ترتيب الأسيوطي لن يخدعنا بسهولة المباراة

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الزمالك: ترتيب الأسيوطي لن يخدعنا بسهولة المباراة الزمالك: ترتيب الأسيوطي لن يخدعنا بسهولة المباراة

يرى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن مباراة فريقه أمام الأسيوطي لن تكون سهلة عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد بالجولة 32 بالدوري المصري.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 63 نقطة من 26 مباراة بينما الأسيوطي بالترتيب قبل الأخير وفي جعبته 13 نقطة.

وقال يوسف لموقع الزمالك الرسمي: "طموح الأسيوطي برغبته في الظهور بمستوى متميز أمام الزمالك يجعل المباراة صعبة وليس كما يتخيل البعض".

وأضاف "الأسيوطي فريق منظم وترتيبه في جدول الدوري ليس دليلا على سهولة المباارة لذلك نستعد له جيدا".

وعاد الزمالك من رحلة الكونجو التي خسر فيها ذهاب دور الـ16 الثاني أمام سانجا باليندي 1-0 متلقيا أول هزيمة في عام 2015.

وفاز الزمالك في مباراة الدور الأول 3-1 ويستضيف الأسيوطي في لقاء الدور الثاني بملعب بتروسبورت.

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