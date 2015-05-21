صورة - هداف النصر يختار عبد الشافي في أفضل فريق الدوري السعودي

اختار محمد السهلاوي مهاجم النصر وهداف الفريق محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة المعار من الزمالك ضمن أفضل لاعبي الدوري السعودي الموسم الماضي.

وحصد النصر لقب الدوري السعودي بعد منافسة قوية من أهلي جدة في بطولة سجل فيها السهلاوي 21 هدفا واحتل وصيف هدافي البطولة.

ونشر برنامج (أكشن يا دوري) الشهير صورة التشكيل الذي اختاره السهلاوي وجاء فيه النجم المصري.

وضم السهلاوي لاعبا فقط من فريقه النصر. واختار رباعي من الأهلي.

حراسة المرمى: خالد شراحيلي (الهلال)

الدفاع: محمد عبد الشافي (الأهلي) - معتز هوساوي(الأهلي) - أسامة هوساوي (النصر) - حسن معاذ (الشباب)

الوسط: عبده عطيف (الشباب) - وليد باخشوين (الأهلي) - أحمد عطيف (الشباب) - عبد الفتاح عسيري (الاتحاد)

الهجوم: عمر السومة (الأهلي) - عبد الرحمن الغامدي (الاتحاد)