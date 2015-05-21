' الزمالك يتمم بيع عبد الشافي لأهلي جدة الجمعة مقابل 5 ملايين دولار '

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن وصوله عرضا من محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة المعار من الفريق الأبيض بقيمة خمسة ملايين دولار.

وانتقل عبد الشافي معارا من الزمالك لأهلي جدة لمدة ستة أشهر مقابل مليون و200 ألف دولار.

وقال مرتضى في تصريحاته لقناة (صدى البلد) يوم الأربعاء: "سيصل مسؤولو أهلي جدة إلى مصر يوم الجمعة من أجل شراء عبد الشافي نهائيا في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار هناك بجانب بجانب رغبة الفريق السعودي في الاحتفاظ به".

وأضاف "عبد الشافي لاعب محترم وموهوب ولن نقف أمام مستقبله".

وأشار رئيس الزمالك "وصلنا عرضا بقيمة خمسة ملايين دولار وسنوافق على بيعه لأهلي جدة وننهي إجراءات الصفقة يوم الجمعة".

ولعب عبد الشافي مع أهلي جدة وحصد كأس ولي العهد السعودي مع الفريق وقدم موسما رائعا في الجبهة اليسرى.