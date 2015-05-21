أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' الزمالك يتمم بيع عبد الشافي لأهلي جدة الجمعة مقابل 5 ملايين دولار '

Google+ Print
' الزمالك يتمم بيع عبد الشافي لأهلي جدة الجمعة مقابل 5 ملايين دولار ' ' الزمالك يتمم بيع عبد الشافي لأهلي جدة الجمعة مقابل 5 ملايين دولار '

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن وصوله عرضا من محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة المعار من الفريق الأبيض بقيمة خمسة ملايين دولار.

وانتقل عبد الشافي معارا من الزمالك لأهلي جدة لمدة ستة أشهر مقابل مليون و200 ألف دولار.

وقال مرتضى في تصريحاته لقناة (صدى البلد) يوم الأربعاء: "سيصل مسؤولو أهلي جدة إلى يوم الجمعة من أجل شراء عبد الشافي نهائيا في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار هناك بجانب بجانب رغبة الفريق السعودي في الاحتفاظ به".

وأضاف "عبد الشافي لاعب محترم وموهوب ولن نقف أمام مستقبله".

وأشار رئيس الزمالك "وصلنا عرضا بقيمة خمسة ملايين دولار وسنوافق على بيعه لأهلي جدة وننهي إجراءات الصفقة يوم الجمعة".

ولعب عبد الشافي مع أهلي جدة وحصد كأس ولي العهد السعودي مع الفريق وقدم موسما رائعا في الجبهة اليسرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»