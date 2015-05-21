وكيل تعليم كفر الشيخ : سنحافظ على الملكية الفكرية للمبتكرين من الطلاب

أكد الدكتور شاكر ندا وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أثناء لقائه مساء اليوم بالمبتكرين والمخترعين من أبناء التربية والتعليم فى مكتبه فى ثانى يوم عمل له منذ تسلمه عمله كوكيل لوزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هؤلاء الشباب مستقبل مصر وأنه سيعمل على الحفاظ على ملكيتهم الفكرية محليا وعالميا.

حضر اللقاء محمد يوسف من تفتيش مكتب وزير التعليم وعبد المقصود ورشل مدير عام التعليم الفنى ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى و صلاح فهمى مدير الشئون المالية و الإدارية بديوان المديرية وحسانين إبراهيم حسانين مدير عام التعليم الصناعى والدكتور محمود رمضان مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بكفرالشيخ، و مؤمن يحيى مسئول التوظيف بمديرية التربية والتعليم .

وأضاف ندا أن وقت العمل مفتوح بلا حدود و أن على الرجال الذين سيعملون معه أن يعوا هذا وأن من لم يستطع عليه أن يتنحى جانبا.

وأشار إلى أن التعليم يجب أن يرتبط بسوق العمل ومن هنا كان عقد برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومصنع السكر والحصول على امتياز تعيين طلاب التعليم الفنى فيه وعلى نهجه سنكون هناك برتوكولات أخرى .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ , أنه قرر فتح خط إنتاج لابتكار الصاعق الكهربى ضد الحشرات والحيوانات كالفئران وغيرها داخل إحدى مدارس التعليم الفنى وتسويقه بإشهار اسم الطالب عليه لتكون باكورة ما يمكن إنتاجه من ابتكارات الطلاب المخترعين.

>وقال إننى سعيد بالاستماع إلى المعلمين المخترعين اللذين استمعت لهما عماد عبد العظيم و مؤمن يحيى مؤكدا على دعمهما بكل ما أوتى من قوة لنجاح ابتكاراتهم .

يذكر أن الطلاب عرضوا ابتكاراتهم أمام وكيل الوزارة وهم أدهم خليفة فى اختراعه عن نظام يساعد المكفوفين على استخدام الكمبيوتر, و عاطف هنداوى فى اختراع بديل للتنفس الصناعى , و محمد عاطف فى ابتكاره الفلتر الذكى والهاتف الذكى , و علاء الدين عبد اللطيف فى بحث سلوكى عن طلاب التعليم الفنى ومشكلاتهم النفسية . ومحمود الشرنوبى فى تعديل على مبرد المياه , و أحمد أشرف فى ابتكاره الصاعق الكهربى , ومحمد إبراهيم فوزى فى اختراعه الريبوت الغواص , و ماجد أسامة فى ابتكاره بذلة ضد الجاذبية تفيد قطاع عمال الأبراج ومن يغوصون فى البحار. ومحمد حسام توفيق فى لبتكاره جاكيت مكيف بتكلفة أقل من مثيله الأمريكى .



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الدكتور شاكر ندا وكيل وزارة التعليم أثناء اللقاء



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الأستاذ محمد يوسف تفتيش مكتب وزير التعليم



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صرة جماعية تجمع المخترعين مع وكيل الوزارة



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مؤمن يحى مسئول التوظيف بمديرية التربية والتعليم



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عماد عبد العظيم أحد المخترعين والمهندسين المشرفين على عدد من المشاريع



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جانب من الاجتماع



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حوا بين وكيل الوزارة والطلاب



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جانب من الحضور فى الاجتماع من إدارة كوم حمادة التعليمية بالبحيرة