حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/5/21

متسرعون فى كل شىء وعند الوصول للفشل فى اتخاذ بعض القرارات المصيرية يصابون بالإحباط والندم وقت لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>تسير بك الحياة نحو الأفضل وسيطرق الفرح والنجاح بابك قريبًا لتجد كل ما كنت تتمنى يحدث بلا أى ترتيب مسبق. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>يقابلك الإنسان الذى كنت تتمنى حاول أن تفتح له باب للدخول إلى محيط حياتك فهو يحاول أن يسعدك ويعوضك عما فاتك.

شبكةعيونالإخبارية

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