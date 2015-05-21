حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/5/21

يتمتع مواليد برج "السرطان" بالحنان والعطف، ما يجعلهم الأنسب للعمل فى مهنة التدريس والتمريض وغيرها من المهن التى يكون فيها التعامل أكثر مع الأشخاص التى تحتاج إلى الرعاية والاهتمام.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الذكريات والحنين للماضى دائمًا يشكل أكبر العقبات فى حياة مواليد برج السرطان، الحياة مليئة بالكثير من المواقف السعيدة التى باستطاعتنا أن نعيشها ونفرح بأحداثها على مدار العمر، وليس كل ما فقدناه كان مهمًا فكثير من الأمور ذهابها من حياتنا نعمة نحمد الله عليها.
>الذكريات والحنين للماضى دائمًا يشكل أكبر العقبات فى حياة مواليد برج السرطان، الحياة مليئة بالكثير من المواقف السعيدة التى باستطاعتنا أن نعيشها ونفرح بأحداثها على مدار العمر، وليس كل ما فقدناه كان مهمًا فكثير من الأمور ذهابها من حياتنا نعمة نحمد الله عليها.