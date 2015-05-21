حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/5/21

يتمتع مواليد برج العقرب بقدرة كبيرة فى التحايل على الواقع وعلى مشاكل الحياة حتى تسير بهم المركب نحو بر الأمان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>لم تبذل الجهد المطلوب منك للوصول إلى ما تريد، حاول أن تغير طريقة تفكيرك حتى تصل إلى ما تريد من أهداف عملية، تفتح لك أبواب النجاح.
>دائما أنت متردد ومتخبط فى القرارات مع الشريك لا تتسرع فى اتخاذ القرارات إلا بعد التفكير واستشارة المتخصصين، فالشريك يحتاج منك لذلك.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية
>لم تبذل الجهد المطلوب منك للوصول إلى ما تريد، حاول أن تغير طريقة تفكيرك حتى تصل إلى ما تريد من أهداف عملية، تفتح لك أبواب النجاح.
توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>دائما أنت متردد ومتخبط فى القرارات مع الشريك لا تتسرع فى اتخاذ القرارات إلا بعد التفكير واستشارة المتخصصين، فالشريك يحتاج منك لذلك.