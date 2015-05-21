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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/5/21

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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/5/21 حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/5/21
مثالى وحنون لا يستمع لآراء الآخرين إلا بعد التجربة هذا ما يميز مواليد برج "الحوت" عن غيرهم من الأبراج.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تتمتع بشخصية قيادية فى محيط عملك ما يجعلك تتحمل الكثير من الأعباء قد تكون فوق طاقتك فى أحيان كثيرة، عليك التمهل والتروى فى اتخاذ القرارات العملية حتى تصل إلى قمة النجاح فى كل مرة.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>تقع فى قصة حب رائعة، فهى تشبه الأساطير إلى حد كبير لا تتراجع ولا تفكر فى العواقب فهناك أمور لا تحدث فى حياتنا إلا مرة واحدة وتتطلب مننا المغامرة والتضحية للوصول إلى هدفك.

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مصر 365

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