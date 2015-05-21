حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/5/21

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

مثالى وحنون لا يستمع لآراء الآخرين إلا بعد التجربة هذا ما يميز مواليد برج "الحوت" عن غيرهم من الأبراج.>تتمتع بشخصية قيادية فى محيط عملك ما يجعلك تتحمل الكثير من الأعباء قد تكون فوق طاقتك فى أحيان كثيرة، عليك التمهل والتروى فى اتخاذ القرارات العملية حتى تصل إلى قمة النجاح فى كل مرة.>تقع فى قصة حب رائعة، فهى تشبه الأساطير إلى حد كبير لا تتراجع ولا تفكر فى العواقب فهناك أمور لا تحدث فى حياتنا إلا مرة واحدة وتتطلب مننا المغامرة والتضحية للوصول إلى هدفك.