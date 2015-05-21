حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/5/21

كريم، حنون، مثابر، لكنة عصبى وثائر دائمًا فى المواقف التى يخذله فيها الأصدقاء والمقربون. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>مكافح ومثابر هكذا يمتاز مواليد برج "الجدى" يحاولون دائمًا السير نحو أهدافهم بخطى ثابتة وجادة، لا ينظرون للعقبات فهم يرون أن الحياة لا تخلو من الصعاب أو المشاكل. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

>مرحلة جديدة عنونها انتهاء المشاكل مع الحبيب، والأيام المقبلة ستكون مليئة بالسعادة والفرح، حافظ على الهدوء النسبى فى العلاقة حتى نصل إلى مراحل أفضل.

شبكةعيونالإخبارية

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