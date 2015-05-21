حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/5/21

مواليد برج الثور يشعرون دائمًا أنهم مركز الكون يحيطون أنفسهم بهالة من المهام التى يجب عليهم أن يؤدوها، ولذلك يكون يومهم مشحون بالمهام الكثيرة لهم ولغيرهم. توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

>يلمع فى سماء حياتك فجر حب جديد، حاول أن تكون أفعالك مختلفة عن الماضى حتى يكون هناك أمل فى حياة أفضل، اسعى إلا تخذل الحبيب فهو يضع ثقة كبيرة فى تصرفاتك. على مستوى الصحة

>لا تترك نفسك فريسة للمرض والإهمال فأنت تستطيع أن تتخذ إجراءات تجعلك تعتلى عرش الصحة والحيوية عليك أن تتبع تعليمات الطبيب.

شبكةعيونالإخبارية

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