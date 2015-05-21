حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/21

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

مثيرون للمرح والسعادة لكل من حولهم، محبون لعمل الخير ولهم بصمات بيضاء واضحة فى حياة كل كم حولهم.>يمتاز مواليد برج "الحمل" بالتفاؤل على الدوام، خالقون للأفكار الجديدة التى تساعد على إسعاد الناس ونشر البهجة طوال الوقت فى محيط العمل.>أنت إنسان محبوب من جميع من حولك، دائمًا تضفى على حياة شريك لمسات سعيدة ودافئة تجعله لا يستطيع التخلى عنك أو الابتعاد عن محيطك، كن فخورًا بنفسك فأنت تستحق ذلك.