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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/21

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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/21 حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/21
مثيرون للمرح والسعادة لكل من حولهم، محبون لعمل الخير ولهم بصمات بيضاء واضحة فى حياة كل كم حولهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>يمتاز مواليد برج "الحمل" بالتفاؤل على الدوام، خالقون للأفكار الجديدة التى تساعد على إسعاد الناس ونشر البهجة طوال الوقت فى محيط العمل.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>أنت إنسان محبوب من جميع من حولك، دائمًا تضفى على حياة شريك لمسات سعيدة ودافئة تجعله لا يستطيع التخلى عنك أو الابتعاد عن محيطك، كن فخورًا بنفسك فأنت تستحق ذلك.

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مصر 365

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