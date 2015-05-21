أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/5/21

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/5/21 حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/5/21

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>يمثل مواليد برج الأسد، أيقونة التحدى والإصرار على النجاح مهما كانت العقبات والصعوبات، يرون أن الحياة مراحل ويجب عليهم فى كل مرحلة منها أن يحققوا جزءًا ما يحلمون به حتى يصلوا إلى ما يتمنون فى النهاية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>قريبًا تتحقق الأمانى وتصل إلى ما تريد مع الحبيب فجميع المشاكل فى طريقها للزوال لا تتعجل الأمور فدائمًا الصبر مفتاح الفرج، وأنت على وفاق مع الطرف الآخر ما يجعل أن هناك أملا كبيرا أن يكون المستقبل أكثر سعادة وحب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى