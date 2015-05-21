حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/5/21

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>يمثل مواليد برج الأسد، أيقونة التحدى والإصرار على النجاح مهما كانت العقبات والصعوبات، يرون أن الحياة مراحل ويجب عليهم فى كل مرحلة منها أن يحققوا جزءًا ما يحلمون به حتى يصلوا إلى ما يتمنون فى النهاية. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>قريبًا تتحقق الأمانى وتصل إلى ما تريد مع الحبيب فجميع المشاكل فى طريقها للزوال لا تتعجل الأمور فدائمًا الصبر مفتاح الفرج، وأنت على وفاق مع الطرف الآخر ما يجعل أن هناك أملا كبيرا أن يكون المستقبل أكثر سعادة وحب.

شبكةعيونالإخبارية

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