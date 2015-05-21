توقعات الأبراج اليوم الخميس 2015/5/21

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/5/21

> توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية>يعتبر مواليد برج الحمل الشمعة التى تضىء فى درب كل من حولهم يرون أن بإمكانهم مد يد المساعدة للجميع لإسعادهم ورفع المعانة عنهم.

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

>يعتبر اليوم مثاليا لمصارحة الحبيب بما يجول فى خاطرك، عليك الاستمتاع بوقتك مهما كانت المنغصات التى تحدث لك على مدار اليوم.

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/5/21

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/5/21

على مستوى العمل

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/5/21

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/5/21

> مواليد برج الثور يشعرون دائمًا أنهم مركز الكون يحيطون أنفسهم بهالة من المهام التى يجب عليهم أن يؤدوها، ولذلك يكون يومهم مشحون بالمهام الكثيرة لهم ولغيرهم.>يلمع فى سماء حياتك فجر حب جديد، حاول أن تكون أفعالك مختلفة عن الماضى حتى يكون هناك أمل فى حياة أفضل، اسعى إلا تخذل الحبيب فهو يضع ثقة كبيرة فى تصرفاتك.>لا تترك نفسك فريسة للمرض والإهمال فأنت تستطيع أن تتخذ إجراءات تجعلك تعتلى عرش الصحة والحيوية عليك أن تتبع تعليمات الطبيب.>الكثير من الضغوط فى العمل تلاحقك ما يؤدى إلى تراكم المواعيد عليك، الأيام المقبلة ستشهد الحياة انفراجة فلا تتعجل الأمور.>أنت فى مرحلة تتصالح فيها مع ذاتك ترى عيوبك بعين العدل وتسعى للتعديل والإصلاح، تحيط بك مجموعة من الأصدقاء الناصحين لك استغل الفرصة بتنفيذ الوصايا والنصائح حتى تكون حياتك أفضل، لا تتعجل التغير فكل طريق طويل يبدأ بخطوة.> يتمتع مواليد برج "السرطان" بالحنان والعطف، ما يجعلهم الأنسب للعمل فى مهنة التدريس والتمريض وغيرها من المهن التى يكون فيها التعامل أكثر مع الأشخاص التى تحتاج إلى الرعاية والاهتمام.>الذكريات والحنين للماضى دائمًا يشكل أكبر العقبات فى حياة مواليد برج السرطان، الحياة مليئة بالكثير من المواقف السعيدة التى باستطاعتنا أن نعيشها ونفرح بأحداثها على مدار العمر، وليس كل ما فقدناه كان مهمًا فكثير من الأمور ذهابها من حياتنا نعمة نحمد الله عليها.> توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية>يمثل مواليد برج الأسد، أيقونة التحدى والإصرار على النجاح مهما كانت العقبات والصعوبات، يرون أن الحياة مراحل ويجب عليهم فى كل مرحلة منها أن يحققوا جزءًا ما يحلمون به حتى يصلوا إلى ما يتمنون فى النهاية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>قريبًا تتحقق الأمانى وتصل إلى ما تريد مع الحبيب فجميع المشاكل فى طريقها للزوال لا تتعجل الأمور فدائمًا الصبر مفتاح الفرج، وأنت على وفاق مع الطرف الآخر ما يجعل أن هناك أملا كبيرا أن يكون المستقبل أكثر سعادة وحب.

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/5/21

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/5/21

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/5/21

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/5/21

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/5/21

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/21

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/5/21

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

> كتوم، صبور، واجتماعى تلك هى أبرز صفات مواليد برج "العذراء" ما يجعله شخصية مثالية فى الحياة العائلية والعملية، يراه البعض بطل الأبراج ويراه البعض برج العظماء، ولهذا نجد الكثير من الشخصيات الاجتماعية المؤثرة تنحدر من هذا البرج.>لا تعطى لعملك أكثر من ذلك فأنت تعتبر المحرك الرئيسى لعملك لا تتحمل أكثر من طاقتك فى العمل حتى لا تنفذ طاقتك سريعًا ولا تستطيع أن تكمل المشوار الذى بدأته.>بدأت إعادة حساباتك مع الحبيب ما يجعل الحياة بينكما فى طريقها أن تكون أفضل، تصليح الأخطاء من شيم العقلاء وأنت بدأت خطوات جادة فى هذا الطريق، والطرف الآخر يشعر بهذا التغيير ويحمل لك مشاعر جميلة.> يتميز مواليد برج الميزان بالحكمة وتحمل المسئولية، قادرون على إيجاد حلول بديلة طوال الوقت للمشاكل التى قد يتعرضون لها فى حياتهم.>هناك بعض العقبات تتعرض لها هذا اليوم لا تقلق فأنت قادر على حلها والتصدى لها بكل حزم وعنفوان، لا تجعل أى شيء يكسر إرادتك فأنت قادر على تخطى الصعاب بكل سهولة.>لا تتسرع فى اتخاذ القرار فى الابتعاد عن الحبيب وفكر جيدًا قبل الإقدام على تلك الخطوة المصيرية فقد تندم وقت لا ينفع الندم.> يتمتع مواليد برج العقرب بقدرة كبيرة فى التحايل على الواقع وعلى مشاكل الحياة حتى تسير بهم المركب نحو بر الأمان.>لم تبذل الجهد المطلوب منك للوصول إلى ما تريد، حاول أن تغير طريقة تفكيرك حتى تصل إلى ما تريد من أهداف عملية، تفتح لك أبواب النجاح.>دائما أنت متردد ومتخبط فى القرارات مع الشريك لا تتسرع فى اتخاذ القرارات إلا بعد التفكير واستشارة المتخصصين، فالشريك يحتاج منك لذلك.> متسرعون فى كل شىء وعند الوصول للفشل فى اتخاذ بعض القرارات المصيرية يصابون بالإحباط والندم وقت لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب.>تسير بك الحياة نحو الأفضل وسيطرق الفرح والنجاح بابك قريبًا لتجد كل ما كنت تتمنى يحدث بلا أى ترتيب مسبق.>يقابلك الإنسان الذى كنت تتمنى حاول أن تفتح له باب للدخول إلى محيط حياتك فهو يحاول أن يسعدك ويعوضك عما فاتك.> كريم، حنون، مثابر، لكنة عصبى وثائر دائمًا فى المواقف التى يخذله فيها الأصدقاء والمقربون.>مكافح ومثابر هكذا يمتاز مواليد برج "الجدى" يحاولون دائمًا السير نحو أهدافهم بخطى ثابتة وجادة، لا ينظرون للعقبات فهم يرون أن الحياة لا تخلو من الصعاب أو المشاكل.>مرحلة جديدة عنونها انتهاء المشاكل مع الحبيب، والأيام المقبلة ستكون مليئة بالسعادة والفرح، حافظ على الهدوء النسبى فى العلاقة حتى نصل إلى مراحل أفضل.> مثيرون للمرح والسعادة لكل من حولهم، محبون لعمل الخير ولهم بصمات بيضاء واضحة فى حياة كل كم حولهم.>يمتاز مواليد برج "الحمل" بالتفاؤل على الدوام، خالقون للأفكار الجديدة التى تساعد على إسعاد الناس ونشر البهجة طوال الوقت فى محيط العمل.>أنت إنسان محبوب من جميع من حولك، دائمًا تضفى على حياة شريك لمسات سعيدة ودافئة تجعله لا يستطيع التخلى عنك أو الابتعاد عن محيطك، كن فخورًا بنفسك فأنت تستحق ذلك.> مثالى وحنون لا يستمع لآراء الآخرين إلا بعد التجربة هذا ما يميز مواليد برج "الحوت" عن غيرهم من الأبراج.>تتمتع بشخصية قيادية فى محيط عملك ما يجعلك تتحمل الكثير من الأعباء قد تكون فوق طاقتك فى أحيان كثيرة، عليك التمهل والتروى فى اتخاذ القرارات العملية حتى تصل إلى قمة النجاح فى كل مرة.>تقع فى قصة حب رائعة، فهى تشبه الأساطير إلى حد كبير لا تتراجع ولا تفكر فى العواقب فهناك أمور لا تحدث فى حياتنا إلا مرة واحدة وتتطلب مننا المغامرة والتضحية للوصول إلى هدفك.