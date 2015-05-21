أحمد بن محمد بن راشد يحضر أفراح المنصوري وبن حوفان وبن سالمين

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي بن عفصان المنصوري لمناسبة زفاف نجليه: ناصر إلى كريمة هادف محمد بن حوفان، وعبيد إلى كريمة مبارك ناصر بن سالمين.

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد العريسين وذويهما وتمنى لهما حياة عائلية مستقرة وسعيدة وشكر ذوو العريسين لسموه مشاركتهم أفراحهم داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا نعمة السعادة والأفراح في ظل قيادتنا المعطاءة.

حضر الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي مساء أمس عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأهل وأقارب العريسين.