محمد بن راشد يبحث التعاون مع رئيس وزراء منغوليا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل مساء أمس، جمت ساخن بلك رئيس وزراء منغوليا الزائر والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف متمنياً لزيارته النجاح في تحقيق أهدافها الرامية إلى بناء علاقات اقتصادية وشراكة استثمارية قائمة على أسس جديدة تنعكس بالخير والمنافع المشتركة على البلدين والشعبين الصديقين.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجمت ساخن بلك أطراف الحديث حول الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي فيما بينهما.

إجراءات

وشرح رئيس الوزراء المنغولي لسموه القوانين والإجراءات الجديدة التي اتخذتها بلاده لتشجيع وجذب الاستثمارات والشركات المهتمة بهذا الشأن خاصة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات مؤكداً أن هناك بيئة استثمارية مواتية ومجدية في بلاده.

وأشار إلى قطاعات التعدين والسياحة والثروة الحيوانية والزراعية في منغوليا التي يمكن استغلالها بالشكل الأمثل.

وحضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، ومعالي عبدالله بن محمد سعيد غباش وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسودنوم إينخبات السفير المنغولي غير المقيم لدى الدولة .