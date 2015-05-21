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غدا الخميس المؤتمر الدولى المصرى الأول لجراحات العيون بالفيمتوليزر

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غدا الخميس المؤتمر الدولى المصرى الأول لجراحات العيون بالفيمتوليزر غدا الخميس المؤتمر الدولى المصرى الأول لجراحات العيون بالفيمتوليزر
تنظم الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر المؤتمر الدولى المصرى الأول لجراحات العيون بالفيتموليزر بـ"عنوان" المؤتمر الدولى المصرى لشرق أوسطى الأول.

ويحضر المؤتمر دكتور فيرونيا رئيس المؤتمر الأول بإيطاليا، رولنان ناجيه رئيس المؤتمر المؤتمر الثانى بالمجر، الدكتور روبيرت بيلتشى رئيس الجمعية الاوروبية لجراحات المياة البيضاء والدكتور أسامة النحرواى رئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون لفيمتوليزر.

وأعرب د. أسامة النحرواى عن سعادته بإقامة المؤتمر الذى يعكس مدى تطور وتقدم جراحات العيون بالفيتموليزر بمصر مقارنه بدول العالم اختيار لتقام فعاليات المؤتمر وأن تكون مصر الدولة الثالثة لإقامة المؤتمر جراحات الفيمتوليزر.

وأشار د. النحراوى أنه من المقرر أن يحضر عدد ولفيف من الخبراء دوليين والمتخصصون بمجال جراحات العيون بالفيمتوليزر

والجدير بالذكر أن المؤتمر يعد الثالث من نوعه على المستوى الدولى والأول فى الشرق الأوسط حيث أقام من قبل المؤتمر الأول بدولة إيطاليا عام2013 والثانى بالمجر عام 2014 إما الثالث ففى القاهرة.

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مصر 365

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