العقاقير المخفضة للكوليسترول تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون فرنسيون، أن كبار السن الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكولسترول يقل لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وكشفت الدراسة التى شملت 7500 شخص من الرجال والنساء الفرنسيين، وكانت متوسط أعمارهم 74 عاما، أنه عند تناولهم الأدوية التى تسمى "الستاتين"، انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنحو الثلث تقريبا.

ونصح كبير الباحثين الدكتور كريستوف تسوريو، أستاذ علم الأوبئة فى جامعة بوردو وانسيرم فى فرنسا، الناس الأكبر سناً بالبدء فى تناول هذه الأدوية فقط للوقاية من السكتة الدماغية.

وتشمل العقاقير المخفضة للكوليسترول مثل ليبيتور وزوكور وبازليب وتريكور، وتوصف للمرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية لخفض مستويات الكوليسترول.

وقال الدكتور جريج فونارو، أستاذ أمراض القلب فى جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، "لقد أثبتت التجارب السريرية العشوائية أن الستاتين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، حيث إن فوائده تفوق مخاطره.

وينصح فونارو بتناول الستاتين جنبا إلى جنب مع نمط حياة صحى فى المبادئ التوجيهية للبالغين لخفض الخطر المتزايد للإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية، وحتى عندما تكون مستويات الكوليسترول فى الدم طبيعية.

نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى العشرين من شهر مايو الجارى.