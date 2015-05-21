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تامر أمين: "سيب إيدى" دعارة فنية وملابس البطلة لا ترى إلا بغرف النوم

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تامر أمين: "سيب إيدى" دعارة فنية وملابس البطلة لا ترى إلا بغرف النوم تامر أمين: "سيب إيدى" دعارة فنية وملابس البطلة لا ترى إلا بغرف النوم
قال الإعلامى تامر أمين، إنه شاهد كليب "سيب إيدى” 820 مرة لإخراج فينتو ثانية لإظهاره على البرنامج، ولم أتمكن من إخراج لقطة من الفيديو كليب، مؤكدا أن الفيديو حقق مشاهدة تاريخية وغير مسبوقة خلال 3 أيام.

وأضاف تامر أمين، عبر برنامجه من الآخر المذاع على الفضائية "روتانا مصرية"، أن الفيديو كليب يعد فنا إباحيا أو قلة أدب ودعارة فنية، قائلا: دى واحدة طالعة تشرشح ودا ولا كلام ولا موسيقى ولابسة ملابس خفيفة جدا لا تشاهد إلا داخل غرف النوم فقط".

وأشار تامر أمين، إلى أن الراجل إلى معاها كليب زوجها، قائلا" :أنا آسف دا مش راجل دا بنى آدم النخوة راحت منه ودى مصيبة سودا".

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مصر 365

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