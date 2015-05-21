محام متطوع للدفاع عن مبارك: لدينا حكم بإعادة اسمه لمحطة المترو

أكد المحامى محمد عبد الرازق، عضو هئية الدفاع المتطوعة عن الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك ردا على تصريحات المتحدث الرسمى باسم هئية مترو الأنفاق، بخصوص عودة اسم الرئيس الأسبق مبارك، على محطة مترو الشهداء بأنه حصل على حكم نهائى وبات، من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 20 مايو 2014 برفض الدعوى المطالبة برفع اسم مبارك من المنشآت العامة ومحطات مترو الأنفاق والمدارس.

وأضاف عبد الرازق فى تصريح لليوم السابع بأنه بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى من المفترض إعادة اسم مبارك على جميع المنشآت التى أزيل اسمه وزوجته سوزان مبارك منها.

وأوضح أنه سيرسل طلبا إلى هئية مترو الأنفاق به صورة من حكم محكمة القضاء الادارى بإعادة اسم مبارك على جميع المنشآت العامة ومحطات المترو.