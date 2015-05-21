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خيرى رمضان: عباس شومان عين 7 من أقاربه بوظائف فى الأزهر بسوهاج

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خيرى رمضان: عباس شومان عين 7 من أقاربه بوظائف فى الأزهر بسوهاج خيرى رمضان: عباس شومان عين 7 من أقاربه بوظائف فى الأزهر بسوهاج
قال الإعلامى خيرى رمضان، إن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، قام بتعيين 7 من أقاربه فى وظيفة خدمات عمال معاونة بمؤسسة الأزهر بمحافظة سوهاج هذا العام.

وأضاف رمضان خلال برنامجه "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، إن كثيرين تقدموا فى لمسابقة الوظيفة، ولم يتم قبولهم، وجاءت شكاوى كثيرة من محافظة سوهاج قائلًا: "أيه يا دكتور شومان أحنا عاملين انتشار فى الأزهر الشريف لآل شومان، لا عشنا ولا كنا إذا سكتنا"، مستطردًا: "هو أحنا رجعنا تانى نجيب قرايبنا وولاد قرايبنا ونفقد الناس الثقة فينا إلى حد فين، فإذا كان فسادًا، فلا يجوز أن يكون هناك فساد فى الأزهر الشريف، وإن كان هناك خطأ فأنا قابل لتصحيحه فورًا إذا قال شومان عكس ما هو فى الأوراق".

وعرض الإعلامى خيرى رمضان 7 أسماء من المعينين أقارب الدكتور عباس شومان وهم: "محمد صابر شنشانة سعيد ابن أخت الدكتور عباس شومان، ورأفت صابر شنشانة سعيد ابن أخت الدكتور عباس شومان، أحمد محمد محمد إبراهيم شومان، محمد على سليم عباس شومان، ناصر راتب عبد العزيز على شومان، موسى محمود محمد موسى شومان، هيثم السيد محمد موسى شومان".

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